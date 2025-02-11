وزير المالية التخطيط الاقتصادي و والى القضارف يتفقدان محطة توليد الكهرباء بسدي نهري عطبرة وسيتيت

اكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادى د. جبريل ابراهيم ضرورة التوسع في انتاج الطاقة الكهربائية بالبلاد لمقابلة احتياجات المواطنين واحداث التنمية والنهضة الشاملة في المجالات كافة وذلك عبر انشاء المزيد من محطات التوليد المائي وقيام محطات الطاقة الشمسية ومحطات الطاقة البديلة الاخرى لتقليل كلفة التوليد الحرارى للكهرباء .

جاء ذلك لدى تفقده ميدانيا اليوم يرافقه والى القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن واعضاء لجنة امن الولاية لسير العمل بمحطة توليد الكهرباء بسدي نهري عطبرة وسيتيت والتى تبلغ طاقتها الانتاجية (٣٢٠) ميقاواط والدور الذى لعبته في استقرار الشبكة القومية للكهرباء في فترة الحرب خاصة الشبكة الجنوبية الشرقية منها علاوة على قضاياها الراهنة.