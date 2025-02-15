خبير يوضح .. حال انهيار سد النهضة سيكون هناك طوفان مائي كارثي على السودان

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى احتمالية تعرض مصر لفيضان مائي حال انهيار “سد النهضة” الإثيوبي المحتجز خلفة 64 مليار متر مكعب من المياه.

وقال “شراقي”، لمصراوي أنه من الوارد إنهيار سد النهضة، موضحًا أن المنطقة المقام عليها منطقة غير مستقرة جيولوجيا وكثيرا ما تتعرض لزلازل شديدة خاصة المحتمل أن تكون المياه المسربة لباطن الأرض جزء منها.

وأشار “شراقي”، إلى أنه حال إنهيار السد سيكون هناك طوفان مائي كارثي على السودان باعتبارها أولى دول المصب موضحا أن مصر لن تتأثر بانهيار السد لإمتكلاكها السد العالي وعدد من مخرات المياه التي تمكنها من التعامل مع المياه المتدفقة.

وتابع: “حيث يوجد مفيض مياه تشكى بالإضافة إلى قناطر فارسكور في دمياط وإدفينا على فرع رشيد التي يمكن من خلالها تصريف المياه نحو المتوسط فضلا عن التصميم الهندسي للسد العالي الذي يمكنه من حجز 162مليار متر مكعب من المياه”.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن إمتلاء خزان سد النهضة بسعة تخزينية 64 مليار متر مكعب.

مصراوي