رحاب الجمل: هعمل تريند في رمضان

تعيش الفنانة رحاب الجمل حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية حيث تشارك بمسلسلين في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، الأول هو «عايشة الدور» مع الفنانة دنيا سمير غانم، والثاني هو «أشغال شقة 2» مع الفنان هشام ماجد.

وكشفت رحاب الجمل، في حوار مع موقع صدى البلد الإخباري، كواليس مسلسلي عايشة الدور وأشغال شقة 2، ورأيها في مسلسلات الـ 15 حلقة، وطقوسها في رمضان.

في بداية الحوار، قالت رحاب الجمل، إنها محظوظة بالمشاركة في مسلسل عايشة الدور، وتكرار التعاون مع الفنانة دنيا سمير غانم والتعاون المرة الأولى مع المخرج أحمد الجندي، معلقة: «التجربة شيقة جدا لي وأنا أحب الكوميديا ومسلسل عايشة الدور به شكل عائلي ويخص بالجمهور الأطفال والكبار».

وحول طبيعة الشخصية التي تلعبها، قالت رحاب الجمل: «شخصيتي في مسلسل عايشة الدور هتكون مفاجأة للجمهور مش عاوزة أحرقها لكن في مفاجأة جوة المسلسل هتكون تريند السوشيال ميديا في رمضان».

صدى البلد