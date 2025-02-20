في القيادة العامة .. رئيس هيئة الأركان السوداني يستقبل وفد اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية

استقبل رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين بمكتبه بالقيادة العامة في الخرطوم الاربعاء أعضاء اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية برئاسة اللواء الركن عبدالرحمن عبدالحميد ابراهيم، بحضور ممثلين للجنة الاستنفار والمقاومة بولاية الخرطوم.

وأثنى الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين على جهود اللجنة القومية ولجان الولايات في قيادة العمل الشعبي وإسنادها للقوات المسلحة عسكريًا ومدنيًا. وأشار إلى أن كل المتحركات بالسودان بها مستنفرين، وأن معركة الكرامة تاريخ ليس للقوات المسلحة والاجهزة النظامية الأخرى والمستنفرين فحسب، بل لكل السودانيين. مبشرًا بأن الحرب لن تطول وستعود الحياة لطبيعتها قريبًا.

وقدم اللواء الركن عبدالرحمن عبدالحميد، رئيس اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية، التهنئة لرئيس هيئة الأركان، نيابة عن كل مستنفري السودان، بمناسبة الانتصارات وصمود قوات القيادة العامة. وأكد أن هذا الانتصار يمثل تاريخًا جديدًا سيبني عليه مستقبل السودان، وأن القوات المسلحة ستكونون أيقونة ورمزًا لكل جيوش العالم.

وتواصلت الزيارة إلى مقر سلاح الإشارة في بحري، حيث كان في استقبالهم اللواء الركن عبدالعزيز محمد أبكر، الذي أكد على تلاحم المتقاعدين عسكريًا والذين لا زالوا في الخدمة، خدمة لانسان السودان، ووقال أن المقاومة سند وعون لهم. مشيرًا إلى أن صمودهم في منطقة بحري لم يكن من فراغ، إنما نتاج لقسم أديناه أن نكون خلف القائد تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني.

كما زار الوفد مقر جهاز الأمن والمخابرات العامة ، حيث كان في استقبالهم العقيد أمن سامي العبيد محمد والذي أكد أن بحري الآن خالية تمامًا من المليشيا، وأن دور المستنفرين واضح منذ بداية الحرب. وأشار إلى أن فترة ما بعد الحرب سيتعاظم دورهم في عملية البناء وإعادة التعمير.

سونا