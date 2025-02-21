النعيم يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السنغال

قدم السفير عبدالغني النعيم عوض الكريم، الخميس، بالقصر الرئاسي أوراق اعتماده لفخامة الرئيس السنغالي باسيرو جوماي جاخار فاي، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للسودان لدى جمهورية السنغال،

ونقل السفير تحايا وتمنيات فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إلى فخامة الرئيس باسيرو جوماي فاي ، وحكومة وشعب السنغال، وأكد السفير رغبة القيادة السودانية في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات في جميع المجالات بين البلدين الشقيقين. كما عبر السفير عن شكر وامتنان حكومة وشعب السودان للقيادة السنغالية لتضامنها ودعمها المستمر للسودان في المحافل الإقليمية والدولية.

رحب فخامة الرئيس السنغالي باسيرو جوماي فاي بالسفير عبد الغني النعيم وأكد تضامن وتعاون الحكومة السنغالية مع حكومة وشعب السودان لتجاوز الأوضاع الراهنة وتطوير العلاقات الثنائية وخدمة شعبي البلدين. كما أكد فخامة الرئيس باسيرو جوماي فاي أن الحكومة السنغالية ومؤسساتها ستقدم كل السند إلى السفير من أجل الارتقاء بعلاقات البلدين، مشيراً إلى العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة وإلى لقاءاته برئيس مجلس السيادة الإنتقالي، وأعرب عن مواصلة مساعيه من أجل المساعدة في إنهاء الحرب وإحلال السلام، مبيناً جهوده المتصلة في المنظمات الإقليمية والدولية وحثها على القيام بدور إيجابي لتحقيق السلام حتى يتمكن السودان من تلبية تطلعات شعبه ومواصلة دوره الطليعي في القارة الإفريقية.

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