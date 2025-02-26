بادي يستمع لتنوير حول الأوضاع الأمنية بمحافظة الروصيرص

إستمع الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم لتنوير حول مجمل الأوضاع الأمنية والإدارية بصورة عامة والقضايا ذات الصلة بأهداف وغايات وبرامج مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية

بمحافظة الروصيرص.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس العمدة خالد الرشيد أبوشوتال محافظ محافظة الروصيرص يرافقه الأستاذ خالد حسن إبراهيم محافظ الروصيرص الأسبق والأستاذ فتح الرحمن الأمين مدير مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية فرع الروصيرص بحضور الأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام لحكومة الإقليم .

محافظ الروصيرص أوضح أنه نقل إشادة مواطني الروصيرص بمواقف السيد الحاكم وزياراته التفقدية لمختلف المواقع دعماً للإستقرار والنهضة الخدمية بالمحافظة وأضاف أن اللقاء أمن على أهمية دعم خدمات السجل المدني بالمحافظة و أن السيد الحاكم أكد دعمه وكامل رعايته لمسيرة التنمية والإستقرار في ربوع المحافظة .