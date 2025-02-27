فواخرجي تعتذر عن عدم حضور حوار وطني لم تكن مدعوة إليه من الأساس!

اعتذرت الفنانة سلاف فواخرجي عن عدم تمكنها من حضور الجلسة الحوارية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، فيما أكدت مصادر إعلامية أنها لم تكن مدعوة من الأساس.

وتم دعوة عدد من النجوم البارزين لمناقشة دور الفنانين في المرحلة الحالية والقادمة، لكن اسم فواخرجي لم يكن من ضمنهم، خاصة وأنها معروفة بمواقفها الصريحة المؤيدة لنظام بشار الأسد.

وفي رسالة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعربت فواخرجي عن امتنانها للدعوة، مؤكدة أنها تؤمن بدور الفن في تشكيل وعي المجتمع والمساهمة في بناء الوطن.

وقالت الفنانة في رسالتها: “يؤسفني عدم قدرتي على المشاركة بسبب انشغالي الذي حال دون تواجدي كواحدة من كلٍّ أنتمي إليه وأتشرف به”.

وأضافت: “وفقكم الله لما فيه خير البلاد وخير الناس، واحترام الفن وإشراكه كجزء مهم في بناء الوطن وبناء الإنسان السوري الذي يستحق الأفضل في كل مناحي الحياة”، كما شكرت اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

في المقابل، نفت مصادر إعلامية وجود اسم سلاف فواخرجي في القوائم المعتمدة للمؤتمر، مشيرة إلى أنها قد تكون ضمن قوائم النقاشات التي دُعي إليها فنانون كثر، لكنها لم تكن مدعوة رسمياً للمؤتمر المنعقد حالياً.

الشروق الجزائرية