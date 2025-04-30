مبادرة من لجنة الإسناد المدني بدرع السودان لإسناد إعمار جامعة الجزيرة

أشاد الدكتور ياسر هلال الهاشمي، وكيل جامعة الجزيرة، لدى لقائه بمكتبه بالعقيد بركات الشريف، قائد قوات درع السودان بولاية الجزيرة ولجنة الإسناد المدني بالدور البطولي لقوات درع السودان في معركة الكرامة والتضحيات الجسيمة التي قدّمتها لاستعادة الأمن، مستعرضاً حجم الدمار الذي تعرّضت له جامعة الجزيرة بعد الاحتلال .

حيث فقدت 172 من المتحركات وتلف 10 محولات كهربائية بالكامل، مشيراً إلى أن خسائر الجامعة تقدر بحوالى 166 مليون دولار، متناولا التحديات التي تواجه الجامعة لإعادة تشغيل خدمات المياه والكهرباء مما دفع للتعويل على كوادر الجامعة البشرية لدفع عجلة الإعمار .

من جهته أعلن العقيد بركات الشريف استعداد قوات درع السودان لدعم إعادة تأهيل المؤسسات التعليمية تحت شعار (يد تحمل السلاح .. ويد تعمر) مشيراً لتوفير مساعدات عاجلة لدعم العملية التعليمية .

وطالبت لجنة الإسناد المدني برفع الاحتياجات العاجلة خاصة في قطاعي الكهرباء والمياه ودعت لضرورة تبني مبادرة لدعم الجامعة، مؤكدة أن (عطب الجامعة هو عطب للأجيال، وسيفتح الباب لغزو حقيقي إذا لم تُسد هذه الثغرة) .