هيئة الإمداد: العبء الأكبر علينا لاستعواض هذه الخسائر وتوفير الدعم اللوجستي ومعينات العمل

وقف اللواء شرطة / أحمد علي ادريس رئيس هيئة الامداد على مقار الادارات العامة التابعة للهيئة بولاية الخرطوم بحضور مدراء الإدارات.

وتفقد سيادته مقر الهيئة الى جانب إدارات الإمداد والنقل والصيانة والمشروعات والشئون الهندسية وأراضي وعقارات الشرطة مستمعاً لتنوير مفصل بكل من هذه الادارات عن ما تعرضت له من تخريب واضرار على يد المليشيا المتمردة والخطوات التي جرى اتخاذها لاستعادة العمل وتهيئة بيئته والخطط التشغيلية للمرحلة القادمة.

رئيس هيئة الإمداد شدد على ضرورة بذل أقصى الجهود لتجاوز آثار التدمير الممنهج الذي استهدف الشرطة في مقارها ومقدراتها منوهاً الى ان هيئة الامداد واداراتها يقع عليها العبء الأكبر لإستعواض هذه الخسائر وتوفير الدعم اللوجستي ومعينات العمل لبقية الادارات الشرطية حتى تتمكن من القيام بواجبها وتقدم خدماتها للجمهور على الوجه الأمثل