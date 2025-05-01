وزارة التربية بالقضارف تبحث تفريغ مدارس الولاية من النازحين

بحث الإجتماع الذي عقده والي القضارف بالإنابة الأستاذ عبدالعظيم الجاموس بمكتبه مع مدير عام وزارة التربية والتوجيه الأستاذ الفاتح الصافي حمزة ومستشار الوالي لشؤون اللاجئين والنازحين والمنظمات د / حمد الجزولي مروءة والمديرين التنفيذيين لبلدية القضارف ومحلية وسط القضارف وعدد من الجهات ذات الصلة بحث الترتيبات المتعلقة بتفريغ مدارس الولاية التي يقطنها النازحين من عدد من الولايات بسبب الحرب.

وأبدى مسؤولو المنظمات استعدادهم للمساهمة في العودة الطوعية للنازحين الراغبين في الرجوع لمناطقهم وولاياتهم وإيجاد مساكن بديلة لغير الراغبين ودعا الوالي المجتمعين إلى مضاعفة الجهود من إجل إنجاز المهام الموكلة لهم في فترة وجيزة حتى يتسنى أمر استقرار العام الدراسي بالولاية مشيدا بمجهودات ديوان الزكاة ومنظمة الهجرة الدولية المتواصلة في خدمة النازحين و تقديم الخدمات لهم.

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