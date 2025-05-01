صندوق الأمم المتحدة للسكان يعلن تضامنه مع السودان وتقديم المزيد من الدعم

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان تضامنه ووقفته مع الشعب السودانى ووضعه على سلم الاولويات رغم الحروب الدائرة فى العالم وتقديم المزيد من الدعم فى المجالات كافة ، ولاسيما ولاية القضارف وهى تستضيف اعدادا كبيرة من النازحين واللاجئين بسبب الحرب.

واشارت السيدة شوكو ليمى المديرة العالمية للاستحابة للطوارىء بصندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائها اليوم الاستاذ عبدالعظيم الجاموس والي القضارف بالأنابة بحضور مستشار الوالي لشئون اللاجئين للاستجابة الفورية للطوارىء وبخاصة للنازحين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة ولفت الانتباه للمنظمات الاخرى للاستجابة للتحديات التى تواجه السودان.

ودعت حكومة القضارف لإعداد مذكرة لاولويات مشروعات التدخلات اللازمة بالتركيز على برامج الصندوق فى الصحة ولاسيما صحة النساء الحوامل والأطفال والعنف المبني على النوع ، كما أعلنت عن منح والي القضارف بالنيابة صفة السفير للصندوق لإيصال رسالة الصندوق للمستهدفين بالولاية.