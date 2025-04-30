العدل الدولية تعلن الخامس من مايو المقبل موعداً لصدور قرارها في دعوى السودان ضد الإمارات

أعلنت محكمة العدل الدولية رسميا أنها ستصدر قرارها بخصوص دعوى السودان ضد الإمارات في يوم الإثنين الخامس من مايو المقبل، جاء ذلك عقب تداول المحكمة حول التهم الموجهة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة بجرائم مليشيا الدعم السريع الإرهابية في دارفور، لا سيما الإبادة الجماعية بحق إثنية المساليت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وجاء في إعلان المحكمة بموقعها الرسمي اليوم “تطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان (السودان ضد الإمارات العربية المتحدة) – طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة – المحكمة تصدر أمرها يوم الاثنين 5 مايو 2025 في الساعة الثالثة مساءً”.

وكانت المحكمة قد رأت في جلستها الأولى في العاشر من أبريل الجاري، أن الحيثيات التي قدمتها حكومة السودان في شكواها ضد الإمارات تحمل مؤشرات كافية للسير في عمليات النظر في الدعوى.

كما رفضت التحفظات التي قدمتها الإمارات في سياق دفاعها ووصفتها بأنها تحفظات عمومية، ما جعل المحكمة تشرع في إجراءات التقاضي.

وأوضحت المحكمة عقب ختام جلسات الإستماع العلنية في العاشر من أبريل الجاري أنها ستبدأ الآن مداولاتها في الدعوى، كما أعلنت أن قرارها سيصدر في جلسة علنية، سيعلن عن موعدها في الوقت المناسب.

سونا