بمشاركة الحضري.. “الصفا الثانوية بنات” يقترب من 20 مليون جنيه إيرادات بشباك التذاكر

يستمر فيلم “الصفا الثانوية بنات” في تحقيق الإيرادات رغم تراجعه للمركز الثالث بقائمة الإيرادات.

والفيلم هو ثاني أفضل إجمالي إيرادات بقائمة أفلام موسم عيد الفطر، وحقق أمس 72 ألف جنيه مقابل بيع 633 تذكرة، ليصل إجمالي إيراداته 19 مليونًا و716 ألف جنيه.

‏يشارك في بطولة الفيلم كل من محمد ثروت في دور ناظر المدرسة، وأوس أوس كعامل في المدرسة، وسارة الشامي كمدرسة. كما يظهر نجم كرة القدم عصام الحضري كضيف شرف في دور مدرب لأحد الفرق المشاركة في المسابقة، ‏الفيلم من تأليف وليد أبوالمجد وأمين جمال. ‏يظهر الفنان على ربيع في دور مدرس صعيدي ينتقل للعمل في مدرسة ثانوية للبنات، حيث يتميز بمهارته في كرة السلة.

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‏تدور أحداث الفيلم حول معاناة المدرسة من أزمة مالية تهدد بإفلاسها، وتظهر فرصة لإنقاذها من خلال مسابقة كرة سلة بجائزة قدرها 150 ألف دولار، يُسند إلى المدرس الجديد مهمة تكوين وتدريب فريق المدرسة للمشاركة في المسابقة، وتدور التحضيرات في إطار كوميدي.

بوابة الأهرام