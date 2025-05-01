اللواء ركن قنديل بشير إبراهيم يتسلم قيادة الفرقة الخامسة مشاة (الهجانة)

جرت بقيادة الفرقة الخامسة مشاة (الهجانة) عملية التسليم والتسلم بين اللواء ركن/فيصل محمد الحسن صالح واللواء ركن/ قنديل بشير إبراهيم بالتوقيع على المذكرة الخاصة بذلك .

وجدد اللواء ركن/ قنديل بشير إبراهيم قائد الفرقة الخامسة مشاة (الهجانة) الإلتزام بالمضي قدما على درب القادة السابقين بالفرقة من أجل المحافظة على الموروث وتحقيق الأهداف الإستراتيجية .