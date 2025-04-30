تضارب التصريحات بين بنك الخرطوم وشركة EBS حول سحب أموال من العملاء

نفت شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية السودانية “EBS” سحب أموال من حسابات العملاء في بنك الخرطوم، بعد ساعات من حديث المصرف بأن عمليات السحب جرت بطلب من الشركة. وشكا العديد من عملاء بنك الخرطوم من عمليات سحب طالت أرصدتهم، وصلت عند البعض إلى مليوني جنيه، دون علمهم.

وقال بنك الخرطوم في رسالة عممها إلى عملائه عبر تطبيق بنكك، إن “عكس المبلغ الذي تم من حسابات بعض العملاء كان نتيجة لعمليات تحويل واردة إلينا من بنك آخر عبر شركة EBS، وتمت إضافتها إلى المستفيد”. وأشار إلى أن عدم اكتمال عملية التحويل من البنك الآخر، استدعى القيام بعكس المبلغ.

وأفادت شركة “EBS” في بيان، بأن الخصومات التي “ظهرت مؤخرًا في بعض الحسابات البنكية لا علاقة لها بخدمات الشركة كمقدم خدمة”. وذكرت أن الخصومات التي ظهرت في حسابات العملاء مرتبطة بإجراءات مراجعة وتسوية داخلية اتخذتها بعض المصارف لمعالجة عمليات مالية سابقة.

وتُعد شركة “EBS” بمثابة الذراع التقني لبنك السودان المركزي، حيث إنها المشغل القومي لأنظمة الدفع الإلكتروني. وشددت الشركة على أن مهامها تتمثل في توفير البنية التحتية التقنية وإدارة الأنظمة الإلكترونية التي تدعم العمليات المصرفية المختلفة، دون التدخل في القرارات أو الإجراءات المالية الداخلية الخاصة بكل مصرف.

وقالت إنها ملتزمة بتقديم الخدمات التقنية بأعلى درجات الأمان والكفاءة، كما تتابع مع جميع الأطراف المعنية لضمان حماية حقوق العملاء.

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