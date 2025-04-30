الناطق الرسمي للقوات المسلحة ..الإمارات هي من تمارس السلوك الاجرامي بتزويد مليشيا آل دقلو المتمردة والارهابية بكل أنواع العتاد من الطلقة وحتى المسيرات الاستراتيجية

الناطق الرسمي للقوات المسلحة لوكالة رويترز:

نحن دولة ذات سيادة وجيش وطني لا نحتاج إلى تهريب السلاح، انما الإمارات هي من تمارس السلوك الاجرامي بتزويد مليشيا آل دقلو المتمردة والارهابية بكل أنواع العتاد من الطلقة وحتى المسيرات الاستراتيجية، وتمول الحرب ضد الشعب السوداني، وهذا ليس اتهاما بل حقائق تسندها أدلة دامغة قدمناها للعالم وذلك من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر ومختلف انواع العتاد التي ضبطناها واستولينا عليها في مواقع المليشيا. ولما كشفت الحكومة السودانية تورط الإمارات الإجرامي وضلوعها في قتل السودانيين من خلال دعم ورعاية المليشيا المتمردة تحاول الان ذر الرماد في العيون وتختلق التهم الباطلة.