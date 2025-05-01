مدير عام قوات السجون يتفقد سجون ولاية نهر النيل ويتعهد بمعالجة كافة التحديات التي تواجه سجون الولاية

تعهد الفريق شرطة حقوقي/ ياسر عمر أبوزيد مدير عام قوات السجون بدعم وتطوير بيئة السجون وإعادة تأهيلها لتناسب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق النزلاء إلتزاما بتعاليم الشرائع السماوية ومواثيق حقوق الإنسان والمعايير الدولية الخاصة بالسجون مشددا علي أهمية الإهتمام بالنزلاء ومعالجة قضاياهم والمساهمة في عملية الإصلاح وتدريب وتأهيل النزلاء وتمليكهم حرف تقيهم شر العود وتوفير مصادر رزق بعد قضاء فترة عقوبتهم المحددة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال زيارته لرئاسة سجون ولاية نهر النيل بالدامر و كان في إستقباله العقيد شرطة/ محمد إبراهيم طه مدير سجون ولاية نهر النيل ومدير سجن عطبرة وعدد من الضباط، وقال العقيد طه في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن الفريق ياسر

ناقش خلال إجتماع هيئة القيادة آلية تطوير السجون بعد جولة شملت سجن عطبرة والدامر وشندي إستمع من خلالها للمشاكل والتحديات التي تواجه إدارة السجون بالولاية ووضع معالجات آنية لعدد من التحديات التي تواجه منسوبي قطاع السجون بالتنسيق مع شرطة الولاية، مبينا أن الفريق ياسر أعلن عن تأسيس وحدة طبية متكاملة وتوفير العلاج ومعمل للفحوصات.

وأوضح العقيد طه أن اللواء شرطة /سلمان محمد مدير شرطة الولاية تكفل بتسخير إمكانيات شرطة الولاية لتحسين بيئة السجون.