جلسات توعية صحية لحماية النازحين من خطر الأمراض بمراكز إيواء الفاشر

نظمت إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بولاية شمال دارفور، الاربعاء، بمركز إيواء النازحين الجدد بالفاشر، جلسة توعية صحية للوقاية من خطر الأمراض تحت شعار (معا لنبني سلوك إيجابي ونمط حياة صحي)، بمشاركة أعداد كبيرة من النازحين الجدد (نازحو معسكر زمزم) الذين أكدوا حاجتهم الفعلية للخدمات الاساسية في شتى المجالات الإنسانية.

وتناولت كل من إختصاصي الصحة العامة نضال سليمان، وإيمان خالد من إدارة تعزيز الصحة بالولاية، خلال المحاضرات التثقيفية في الجلسة التوعوية، تناولتا فيها الممارسات الصحية الخاطئة وسط مجتمع النازحين خاصة ظاهرة التبرز في العراء وما يترتب عليها من مخاطر واضرار ، مثل تلوث البيئة، وتوالد الذباب ، وانتشار الامراض كالاسهالات خاصة وسط الاطفال. كما تناولت الجلسة أهمية النظافة الشخصية، والتخلص من النفايات.

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