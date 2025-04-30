رئيس مجلس السيادة يهنئ رئيس جنوب إفريقيا بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده

بعث السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده.

وعبر رئيس المجلس السيادي عن، تمنياته لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا، بموفور الصحة والسعادة، متمنياً لبلاده التقدم والنماء.