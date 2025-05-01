“معالجة جسم سد العطشان” .. ترتيبات مبكرة استعداداً للموسم الزراعي وفصل الخريف بالدندر

بحث الاجتماع الخاص بالتحضيرات والاستعدادات المبكرة لفصل الخريف برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الدندر الأستاذ الضو أحمد يعقوب واعضاء اللجنة الأمنية مع اتحاد المزارعين والتجار سبل تاهيل الطريق الشرقي ومعالجة جسم سد العطشان استعدادا للموسم الزراعي للعام 2025 _ 2026 م .

واكد يعقوب الي أهمية الطريق الشرقي والذي وصفه بالاستراتيجي لدعم الاقتصاد القومي لربطه مناطق الانتاج الزراعي والحيواني فضلا عن حركة السياحة وقال ان الأضرار التي تعرض لها بسبب الانجرافات عند خور ود الحسن العام الماضي ولم تتم لها معالجات بسبب اجتياح المليشيات للمحلية .

مشيرا الي انها تتطلب التدخل العاجل بغية انجاح الموسم الزراعي ومجابهة تحديات فصل الخريف الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود لمعالجة التحديات التي تمثل هاجسا سنويا عند انقطاع الطريق بسبب إندفاع مياه السد مما يفاقم من المعاناة ، معربا عن شكره للمزارعين والتجار والخيرين لوقفتهم في دعم التاهيل والصيانة .

كما اعرب عن شكره لادارة قوات محمية الدندر الاتحادية ولدعمها ضمن المسؤولية المجتمعية في كافة المشاريع الخدمية .