تحويل محطات مياه الشرب بالشمالية إلى الطاقة الشمسية

شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تمويل المرحلة الثانية لتحويل محطات مياه الشرب بالولاية الشمالية من التشغيل الكهربائي إلى الطاقة الشمسية عقب إكتمال المرحلة الأولى.

وكشف د. محمد بشار وكيل التخطيط بالوزارة خلال لقائه الاربعاء الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد والي الشمالية بمجمع الوزارات، كشف عن اكتمال المرحلة الأولى بتمويل تكلفة تشغيل عدد 50 محطة مياه شرب بالولاية بالطاقة الشمسية فيما شرعت الوزارة في تمويل تكلفة 50 محطة أخرى خلال المرحلة الثانية.

ووعد الوكيل بالسعي لتلبية طلب الحاجة المستعجلة التي تقدم بها الوالي اليوم لتمويل تحويل مرافق صحية من بينها أقسام العناية المكثفة والأطفال إلى الطاقة الشمسية عقب توقف خدماتها بسبب اعتداء المليشيا على مصادر الإمداد الكهربائي بالولاية.

سونا