توزيع مساعدات غير غذائية لألف أسرة نازحة ومستضيفة وعائدة بمحليات ولاية الخرطوم

بدأت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالشراكة مع منظمة جسمار للأمن الغذائي ومعتمدية اللاجئين، تنفيذ برنامج توزيع سلال مواد غير غذائية استهدف ألف أسرة بولاية الخرطوم، من بينها 300 أسرة نازحة بمنطقة العرضة بمحلية أم درمان.

وتضمنت السلال الموزعة سبعة أصناف متنوعة من الاحتياجات الأساسية في إطار جهود المفوضية لتخفيف معاناة النازحين والمجتمعات المستضيفة.

وأوضح الأستاذ وليد أحمد الطيب، مدير مكتب التنسيق والمتابعة لمفوضية شؤون اللاجئين بمحلية كرري، أن البرنامج يتم تنفيذه عبر منظمة جسمار، ويستهدف النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة في منطقة أم درمان، مؤكدًا أن التوزيع يشمل حالياً 300 أسرة في العرضة، على أن يستمر ليغطي كافة الأسر المستهدفة وفق خطة المساعدات الموضوعة.