والي شمال دارفور وقائد الفرقة السادسة يهنئان البرهان بالإنتصارات التي حققتها القوات المسلحة على المليشيا بالفاشر

بعث قائد الفرقة السادسة مشاة بالفاشر ، اللواء الركن محمد أحمد الخضر صالح ، ببرقية تهنئة لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي ، القائد العام للقوات المسلحة ، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، ونوابه ، ورئيس هيئة الأركان ونوابه ، وأسود الغربية ، والشعب السوداني عامة ، بمناسبة صدها للهجوم العنيف والغادر الذي شنته المليشيا الإرهابية يوم الاثنين على مدينة الفاشر مؤكداً أن القوات المسلحة ، والقوات المساندة لها ، قد الحقت بالعدو هزيمة كاملة في كافة المحاور.

ووجه الخضر رسالة للمواطنين بعدم الالتفات للشائعات المغرضة ، وان النصر قادم بمشيئة الله ، وبعزم الرجال .

من جهته هنأ والي ولاية شمال دارفور المكلف ، الحافظ بخيت محمد ، الشعب السوداني ، وأهالي الولاية بالإنتصارات التي حققتها الفرقة السادسة مشاة ، والقوات المساندة لها ، في صدها للعدوان الغاشم ، والذي شنته مليشيا آل دقلو الأرهابية على مدينة الفاشرمؤكدآ وقوف حكومته الكامل خلف القوات المسلحة حتى تحرير آخر شبر من تراب الوطن . وحيا بخيت أبطال الفاشر على الصمود والشجاعة.

على صعيد متصل ، كشفت الفرقة السادسة مشاة ، أن المليشيا الإرهابية ، قد إرتكبت جريمة جديدة امس الثلاثاء عبر قصفها العشوائي الذي نفذته يوم أمس الثلاثاء بالمحورين الشمالي ، والجنوبي للمدينة ، مما أسفر عن إستشهاد 12 مدنياً ، بينهم نساء وأطفال ، وإصابة 7 آخرين تم نقلهم للمستشفيات ، لتلقي العلاج.وتوجهت بالدعاء للمولي عز وجل سائلة الرحمة على أرواح الشهداء الذين إرتقوا إلى بارئهم ، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وقالت الفرقة في إيجازها الصحفي أن القوات المسلحة الباسلة تمكنت يوم الثلاثاء من تنفيذ ضربات موجعة ، مما ادى إلى تدمير ثلاث مركبات قتالية ، و”عربة صرصور” ، بالإضافة إلى وقوع عشرات القتلى ، والمصابين من عناصر المليشيا وأشارت أن الضربات زلزلت العدو ، وأعادت رسم خارطة معركة الكرامة.

وأوردت الفرقة ، أن عناصر مليشيا آل دقلو الإرهابية ، واصلت عملية الهروب من أطراف مدينة الفاشر ، نحو جهات مختلفة خارج المدينة ، وتحت وطأة ضربات أبطال القوات المسلحة.