جابر يؤكد التزام السودان بالوثائق المرجعية حول وضعية ابيي

اكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام الفريق مهندس إبراهيم جابر التزام السودان بالوثائق المرجعية حول وضعية منطقة أبيي. وضرورة التوصل إلى حل نهائي عبر الوسائل السلمية طبقا لاتفاق وبروتوكول أبيي واللذين أقرهما مجلس الأمن الدولي.

وجدد سيادته لدى لقائه الاربعاء بمكتبه مدير قسم شرق أفريقيا لإدارتي السلام وبناء السلام بالأمم المتحدة جوني قراهام ميتلاند، رفض السودان أي إجراءات احادية وإبقاء المنطقة خالية من أي مظاهر عسكرية وتفعيل نشاط الدوريات المشتركة فى مربع أبيي.

وأكد عضو مجلس السيادة على سياسة السودان المتمثلة في الحفاظ على علاقات حسن الجوار وتحويل الحدود إلى مناطق تكامل وتواصل والنأي عن النزاع والمواجهات.

وقدم عضو السيادي شرحاً وافياً لمسؤول بناء السلام بالأمم المتحدة حول التطورات السياسية في السودان والتقدم الكبير الذي احرزته القوات المسلحة في مختلف المحاور، مشيراً إلى الانتهاكات الفظيعة والمجازر المروعة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية المتمردة.

وأكد سيادته إدانة السودان لحادث إحتجاز المليشيا الإرهابية لقافلة اليونسفا في ال(28) من فبراير الماضي، مرحباً بزيارة الوفد الأممي، مبدياً شكره للأمم المتحدة على التعاون والانخراط الإيجابي والتنسيق القائم بين السودان والمنظمة الدولية.

من جانبه أشار وكيل وزارة الخارجية السفير حسين الأمين إلى أن اللقاء بحث التحديات التي تواجه عمل بعثة اليونسفا جراء إنتشار عناصر المليشيا المتمردة حول منطقة أبيي واعتداءاتها على أفراد البعثة.