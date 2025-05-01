مصر: اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية السودان الجديد

أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفياً مع السيد/ عمر صديق وزير خارجية السودان الجديد يوم الخميس الاول من مايو لتهنئته على توليه مهام منصبه الجديد وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

أكد الوزير عبد العاطى على العلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التى تجمع الشعبين الشقيقين، مشدداً على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه. وشدد على تضامن مصر مع السودان الشقيق خلال هذه المرحلة الدقيقة التى يمر بها، مؤكدا الحرص على التفاعل مع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإنهاء معاناة الشعب السوداني.