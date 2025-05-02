ناهد السباعي تكشف تفاصيل دورها في فيلم بنات الباشا – فيديو

كشفت الفنانة ناهد السباعي عن تفاصيل دورها في فيلم “ بنات الباشا ” ، والمقرر طرحه في السينمات خلال الفترة القادمة .

وقالت ناهد السباعي في تصريحات مصورة لـ صدى البلد انها من المقرر ان تقوم بدور مطربة لاول مرة .

وتابعت ناهد السباعي حديثها قائلة : تدربت علي الغناء لانني كنت اريد تقديم مشاهد الغناء بنفسي.

بنات الباشا من بطولة زينة، وصابرين، وناهد السباعي، ومريم الخشت، مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل.

وكان آخر اعمال ناهد السباعي هو مسلسل “ اشغال شقة جدا ” ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

وظهرت عدد من الفنانات هذا الموسم فى أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد .

ومن الفنانات اللاتي ظهرن كضيفات هذا الموسم ، ناهد السباعي ونسرين أمين وآية سماحة ودنيا ماهر وفدوي عابد بالإضافة الي الفنانة إنتصار التى سبق وان ظهرت فى الموسم الأول .

صدى البلد