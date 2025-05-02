اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة: الدعم السريع تعاني انهيارًا ميدانيًا وتستعين بـ”الهرجلة الإعلامية” للتغطية على هزائمها

اتهمت اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة في السودان مليشيات الدعم السريع بشن حملات إعلامية مكثفة هدفها التغطية على سلسلة من الهزائم العسكرية التي مُنيت بها منذ أكثر من ستة أشهر، في ظل ما وصفته بـ”الانهيار الميداني المتواصل” وعدم قدرتها على تحقيق أي انتصار عسكري في معركة الكرامة.

وفي مقال مطوّل نشره عضو اللجنة الإعلامية للقوة المشتركة، جمال عيساوي (جوليوس)، تحت عنوان “جرعة وعي – العدد (1)”، حذّر من خطورة الانجراف خلف التضليل الإعلامي الذي تمارسه المليشيات عبر قنوات فضائية وصفها بأنها “مدفوعة ومأجورة”، تم تخصيص ميزانيات ضخمة لها كان يمكن، بحسب تعبيره، أن تُستخدم في إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب.

وأوضح عيساوي أن المليشيا، التي تُعرف محليًا باسم “الجنجويد”، لجأت إلى أسلوب إعلامي يستغل الأوتار الاجتماعية الحساسة داخل المجتمع السوداني، ويضرب في عمق التماسك الوطني، عبر زرع الفتن العرقية والجهوية والطعن في وحدة الصف، خصوصًا بين مكونات القوات المسلحة والقوات المشتركة.

الفاشر.. معركة ميدانية وتضليل إعلامي

ركّز المقال بشكل خاص على ما جرى مؤخرًا في مدينة الفاشر، حيث اتهم الدعم السريع بتضخيم قضية “فك الحصار” إعلاميًا، مستهدفة بذلك إثارة الشكوك حول ولاء القوات المسلحة، والترويج لفكرة وجود مساومة مزعومة بين الفاشر والعاصمة الخرطوم وشرق السودان.

واعتبر عيساوي أن الهدف من هذه الرواية هو زعزعة الروح المعنوية لدى المدنيين، وزرع الفتنة داخل القوات المشتركة والتشويش على تنسيقها، إلى جانب استفزاز القوات للإعلان عن تحركاتها علنًا، لتقوم المليشيا برصدها واستهدافها لاحقًا عبر المسيرات.

ترويج اليأس.. والمتاجرة بالمدنيين

المقال رصد كذلك ما وصفه بـ”الأهداف السياسية القذرة” من حملة الدعم السريع الأخيرة، ومنها: • خلق حالة من فقدان الأمل لدى الشعب السوداني، خصوصًا في إقليم دارفور. • دفع المدنيين للنزوح إلى مناطق سيطرة المليشيا، لاستخدامهم لاحقًا كورقة سياسية وإنسانية أمام المجتمع الدولي. • تفعيل أذرعهم من المنظمات المدنية والناشطين المرتبطين بعائلة دقلو للترويج لصورة كاذبة عن “أزمة إنسانية” بهدف كسب التعاطف الدولي.

وأشار الكاتب إلى أمثلة بعينها، مثل حالة “القوني”، كرمز لطريقة استغلال الناشطين ومنصاتهم في هذا التضليل.

استهداف الكهرباء ومحاولات إشعال الشارع

أشار عيساوي أيضًا إلى “الاستهداف المنظم لمحطات الكهرباء”، الذي قال إنه كان يهدف لإثارة غضب شعبي يؤدي إلى مظاهرات تُستغل لاحقًا لقصف التجمعات المدنية بالطائرات المسيّرة والمدفعية، ثم إلصاق التهمة بالقوات المسلحة السودانية.

وأكد أن هذه الخطط فشلت بفضل وعي الشعب السوداني الذي وقف خلف جيشه، واصفًا وحدة الصف الوطني بأنها “الكابوس الذي يقضّ مضجع المليشيا”.

208 هجومًا فاشلاً في الفاشر

أوضح الكاتب أن المليشيا فشلت في تنفيذ 208 هجمات كبيرة على مدينة الفاشر، بالإضافة إلى مئات المناوشات الأخرى، مشيرًا إلى أن ما يسمى بـ”احتفالية نهاية الفاشر” لم يتم توثيقها كما أراد قادة المليشيا، بعد أن تم طرد إعلامييهم من الفنادق التي خصصوها لذلك.

واتهم عبد الرحيم دقلو، قائد ثاني المليشيا، بمحاولة تغطية فشلهم عبر التهديد والوعيد، بعد ما وصفه بـ”هروب شقيقه بأعجوبة” من الميدان.

دعوة إلى الوعي الإعلامي والتمسك بالوحدة

في ختام مقاله، وجّه جمال عيساوي رسالة مباشرة إلى الشعب السوداني، دعا فيها إلى تحري الصدق وعدم التسرع في نشر الأخبار التي تروجها المليشيا، قائلاً:

“علينا أن نكون أكثر وعيًا وحرصًا على كل مادة إعلامية تصلنا، ونتحقق من مصدرها قبل مشاركتها، حتى لا نُستخدم دون قصد كأدوات لتوسيع دائرة الإعلام المضلل الذي يخدم المليشيا ومرتزقتها المأجورة.”

وأضاف:

“وحدتنا هي انتصارنا. ووعينا هو خط دفاعنا الأول والأخير.”