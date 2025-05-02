رئيس هيئة التوجيه والخدمات يدشن برنامج الطرد السلعي لأسر الشهداء والمتقاعدين بولاية الخرطوم

دشن اللواء شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات صباح اليوم برنامج الطرد السلعي لأسر الشهداء والمتقاعدين بولاية الخرطوم بحضور اللواء شرطة / عبدالفتاح عثمان مدير الادارة العامة لخدمات المتقاعدين بقاعة ادارة العمليات امدرمان.

اللواء شرطة / عبدالفتاح عثمان مدير الادارة العامة لخدمات المتقاعدين قدم في كلمته لمحة عن تاريخ الادارة والبرامج التي قامت بإنفاذها والخطط الطموحة التي تستهدف بها خدمة المتقاعدين وأسرهم وفاءً لتضحياتهم و وترسيخا لأعراف الارث الاجتماعي الشرطي التليد

من جانبه ثمن الفريق شرطة / عمر وهب الله في حديثه ممثلا للمتقاعدين ثمن مجهودات الادارة ومن خلفها رئاسة قوات الشرطة على هذا العمل الذي يكشف حجم الاهتمام بشريحة المتقاعدين رغم الظروف والتحديات الماثلة داعيا الى التكاتف والتراحم والتعاطي بايجابية مع هذه الجهود

اللواء شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات ترحم على أرواح الشهداء الابرار ودعا بالشفاء للجرحى والمصابين والحرية للأسرى متعهدا ببذل كل الجهود لرعاية أسرهم الكريمة عرفاناً لتضحياتهم ووفاءً لدماؤهم الطاهرة وأشاد بمجهودات الادارة العامة لخدمات المتقاعدين التي تمكنت من الايفاء بهذا المشروع خلال فترة زمنية وجيزة كاشفا عن مجهودات عديدة تبذلها رئاسة قوات الشرطة وهيئة التوجيه والخدمات والإدارة العامة لخدمات المتقاعدين للارتقاء بمستوى الدعم المقدم للمتقاعدين خاصة في الجانب العلاجي مشيرا الى ان الابواب مشرعة لتلقي الافكار والاقتراحات التي تسهم في تطوير العمل