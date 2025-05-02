عميد كلية علوم الشرطة والقانون يتفقد سير العمل في إعادة صيانة وتأهيل مقر الكلية بضاحية سوبا

تفقد اللواء شرطة/ إسماعيل أحمد محمد احمد عميد كلية علوم الشرطة والقانون صباح الخميس مقر الكلية بضاحية سوبا جنوبي الخرطوم للوقوف علي حجم الدمار والخراب الممنهج الذي طال مقر الكلية علي يد المليشيا الإرهابيةالمتمردة مما يكشف عن سلوكها العدواني الإجرامي باستهداف المؤسسات العلمية والمصالح الخدمية والمواعين التدريبية المهمة في الدولة.

رافقه خلال الزيارة اللواء شرطة/ الفاضل حسبون نائب عميد الكلية ومساعد العميد للتدريب العسكري واللواء شرطة/ عبد الله أبكر مدير الإدارة العامة لتدريب صف الضباط والجنود واللواء شرطة/ خميس أحمد مدني ومن خلال الزيارة عقد اللواء إسماعيل إجتماعا بهيئة قيادة الكلية وقف على الجهود الجارية في حصر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والقاعات الدراسية عقب الإستيلاء عليها من قبل مليشيا الدعم السريع الإرهابية وموقف سير العمل في اعمال الصيانة واعادة التعمير للمرافق الملحقة بالكلية التي تتولاه الوحدات الهندسية تمهيدا لإستئناف العملية التدريبية لدفعات طلاب الكلية في القريب العاجل

واكد عميد كلية علوم الشرطة والقانون في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة إستمرار النشاط التدريبي وفق المناهج التعليمية والتدريبية المتبعة، مؤكدا المضي قدما نحو تهيئة البيئة المناسبة لإستقبال الطلاب مبينا أن الكلية ظلت من المؤسسات التعليمية الشامخة التي تعمل على تدريب وتأهيل الضباط وبناء القدرات الشرطية وفق المناهج الحديثة .

المكتب الصحفي للشرطة