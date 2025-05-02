إستعادة خدمة الإمداد الدوائي لمستشفى النساء والتوليد بمدني

وجدد مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية الإلتزام بارجاع الخدمات لكل مؤسسات النظام الصحي العاملة في منظومة الصندوق كنوع من تكامل الخدمات ،مؤكداً توفير الخدمة الدوائية بالجودة والسعر المناسب للمواطن مع الإتاحة الجغرافية .

وقال إن المرحلة القادمة ستشهد إدخال الإمداد بعدد من مراكز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية ووحدات صحة الأسرة كما ستعمل إدارة الصندوق على توزيع أدوية الدرن والأيدز والملاريا لأخر نقطة، مثمناً نتائج زيارة المدير العام للصندوق لفرع الجزيرة والتي عززت من قدرات الفرع في الوفرة الدوائية عبر توجية إدارة المشتريات لسد النقص من الدواء لخصوصية الولاية في ظل الوضع الراهن.

سونا