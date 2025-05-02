سياسية
إستعادة خدمة الإمداد الدوائي لمستشفى النساء والتوليد بمدني
أعلن الصندوق القومي للإمدادات الطبية فرع ولاية الجزيرة عن إستعادة خدمة الإمداد الدوائي مستشفى النساء والتوليد بمدني.
وأكد دكتور أبو بكر خضر يوسف مدير الإمدادات الطبية بولاية الجزيرة في تصريح (لسونا) إلتزام إدارته بتوفير الأدوية وفقاً للنظام المتبع في الصندوق مشيراً لإستمرار إستعادة الخدمة بالمستشفيات التعليمية والمرجعية.
ولفت لإدخال الخدمة بمستشفى الحصاحيصا ومستشفيات أم القرى وغفار وعمارة البناء والفرقان بمحلية أم القرى وبمستشفيات ود الحداد والحاج عبد الله والحوش وودرعية بمحلية جنوب الجزيرة إضافة لمستشفيات محليتي المناقل والقرشي .
وجدد مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية الإلتزام بارجاع الخدمات لكل مؤسسات النظام الصحي العاملة في منظومة الصندوق كنوع من تكامل الخدمات ،مؤكداً توفير الخدمة الدوائية بالجودة والسعر المناسب للمواطن مع الإتاحة الجغرافية .
وقال إن المرحلة القادمة ستشهد إدخال الإمداد بعدد من مراكز تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية ووحدات صحة الأسرة كما ستعمل إدارة الصندوق على توزيع أدوية الدرن والأيدز والملاريا لأخر نقطة، مثمناً نتائج زيارة المدير العام للصندوق لفرع الجزيرة والتي عززت من قدرات الفرع في الوفرة الدوائية عبر توجية إدارة المشتريات لسد النقص من الدواء لخصوصية الولاية في ظل الوضع الراهن.
سونا