إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%

أعلن دكتور أحمد خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة 2023 في القسم الأكاديمي بنسبة نجاح عامة بلغت 69% .

واحرزت المركز الأول الطالبة إسراء حيدر محمد أحمد بنسبة 97.1% من الولاية الشمالية، فيما أحرزت الطالبة أسماء القاسم إبراهيم المركز الثاني بنسبة 97% من ولاية الخرطوم، بينما احرزت الطالبة وعد محمد أحمد المركز الثالث بنسبة 96.7% من مراكز الخارج.

وأكد دكتور احمد خليفة أن اعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 اليوم هو فصل من فصول حرب الكرامة، مؤكداً أن الإعلان يشكل إنتصاراً كبيراً للإرادة السودانية.

وقال خلال مؤتمر التنوير الأسبوعي لوزارة الثقافة والإعلام الذي تنظمه وكالة السودان للأنباء الخاص بإعلان النتيجة ببورتسودان اليوم، “بدأنا معركة الشهادة السودانية في سبتمبر 2024 بعد قرابة عامين من التأجيل بسبب الحرب التي تشنها مليشيا الدعم السريع الإرهابية على البلاد، وأبان أن الوزارة عقدت العزم على عقد الإمتحانات قبل نهاية العام 2024 وقد كان ذلك.

واضاف “بدأنا بالإعداد الجيد لخوض التحدي ونجح السودان في التحدي”.

وثمن خليفة دور الشركاء في إنجاح عملية عقد الإمتحانات، مشيرا إلى مساهمة العديد من مؤسسات الدولة الرسمية والمؤسسات الوطنية العامة والخاصة، مشيرا إلى أن معركة الشهادة السودانية شارك فيها السودانيون جميعاً باعتبارها جزء من حرب الكرامة، مثمنا جهود القوات المسلحة والقوات المساندة بجميع قطاعاتها في الزود عن السودان وحمايته من اعتداءات المليشيا المتمردة.