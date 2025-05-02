“الولاية رقم (19) وفقاً لاتفاقياتها الخاصة”.. وزير الصحة يبحث دعم الخدمات الصحية مع وفد منطقة أبيي

بحث وزير الصحة د. هيثم محمد إبراهيم، بقاعة الحجر الصحي في بورتسودان، سبل دعم وتعزيز الخدمات الصحية في منطقة أبيي، خلال لقائه وفد الإدارية برئاسة مديرها د. سلومة موسى يحي.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بخصوصية المنطقة، التي تضم 10 مراكز صحية ومستشفىً ريفياً واحداً، مشيراً إلى التزام الوزارة بتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية، بما في ذلك الإمداد الدوائي، رغم التحديات التي واجهت الوصول إلى المنطقة خلال الفترة الماضية.

وشدد د. هيثم على أهمية مكافحة الأوبئة والاستجابة للطوارئ الصحية، داعياً إلى توفير الكوادر الطبية المؤهلة وتوظيفها، إلى جانب تعيين منسق صحي وتخصيص حصة دوائية منتظمة للمنطقة.

كما دعا إلى استعادة خدمات التأمين الصحي، وتعزيز التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات ذات الصلة لتقديم الدعم اللازم.

من جانبه أعرب د. سلومة موسى، مدير إدارية أبيي ورئيس الوفد، عن سعادته باللقاء، موضحاً أن أبيي تُعد الولاية رقم (19) وفقاً لاتفاقياتها الخاصة ودعا إلى توسيع تدخلات وزارة الصحة الاتحادية في مجالات صحة البيئة، وخدمات الطوارئ، ومكافحة الأوبئة، وصحة الأم والطفل، مشيراً إلى التحديات المتزايدة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من النازحين إلى المنطقة بعد الحرب.