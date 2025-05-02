مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية يتفقد سير الامتحانات بفرع بورتسودان

تفقد بروفيسور محي الدين عبد الله حسن، مدير جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، لدى زيارته فرع الجامعة ببورتسودان، تفقد امتحانات كلية الشريعة والقانون ، ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية على متابعة سير العملية الأكاديمية بكافة فروعها.

وقد رافقه خلال الزيارة كل من دكتور أبو بكر النور، عميد الكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث اطلع مدير الجامعة والوفد المرافق له على سير الامتحانات وانتظامها، مشيداً بالإجراءات الإدارية والفنية المتخذة لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب أثناء أدائهم للامتحانات.

ويشهد مركز الامتحانات بالفرع هذه الأيام توافداً كبيراً من الطلاب والطالبات، الذين يواصلون استكمال إجراءات تسجيلهم للمشاركة في الامتحانات.