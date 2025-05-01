بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام ٢٠٢٣م

اعتمد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام ٢٠٢٣م

وأشاد رئيس مجلس السيادة لدى لقائه اليوم بمكتبه، دكتور أحمد خليفة عمر وكيل وزارة التربية والتعليم، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة القائد مالك عقار اير، بالجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم وكافة مؤسسات الدولة لإقامة امتحانات الشهادة السودانية رغم التحديات التي تواجه البلاد، معبراً عن تقديره البالغ لكافة المعلمين وجهودهم وتضحياتهم الجسام التي بذلوها في كافة مراحل الشهادة.

وأكد سيادته أن نتيجة الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام ٢٠٢٣م، تعد رسالة للمرجفين والعملاء بأن مسيرة التعليم ماضية وأن السودان سيبنى بسواعد أبنائه، وقال ” نتقدم بخالص التهاني للطلاب الناجحين ونتمنى لهم مزيد من التفوق والنجاح “

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح صحفي أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على تفاصيل نتيجة الشهادة عقب اجتماع مجلس امتحانات السودان، بعد أن تم إخضاعها للمعايير الموضوعية للامتحانات العامة من قبل عدد من الخبراء واساتذة الجامعات ومجلس امتحانات السودان.

وقال سيادته ” نبارك لأولياء الطلاب والمتفوقين وكل طلاب الشهادة السودانية هذه النتيجة المشرفة والتي تعد انجازاً ومعركة ضمن معارك الكرامة والعزة ،وسهماً للمعلمين في هذه المعركة التي تخوضها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المليشيا الإرهابية المتمردة أرادت تدمير مستقبل السودان وتعطيل العملية التعليمية، مؤكداً أن إرادة الشعب السوداني وقيادة الدولة حالت دون تحقيق أهداف مليشيا آل دقلو الإرهابية بتدمير السودان ومستقبل أبنائه.