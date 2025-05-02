“تصديق المقلع لمدة عام”.. تنفيذي دنقلا يرأس الاجتماع الأول للجنة “المقالع”

ترأس المدير التنفيذي لمحلية دنقلا دكتور مكاوي الخير الوقيع بمكتبه اليوم الاجتماع الأول للجنة المقالع بالمحلية بحضور ممثل جهاز المخابرات العامة والادارة العامة للطاقة والتعدين.

وناقش الاجتماع كيفية حصر جميع المقالع بمحلية دنقلا وإيقاف المقالع الغير مستوفية للشروط وكيفية دفع متأخرات رسوم المقالع السابقة ورسوم العام 2025م كما إستعرض الاجتماع كيفية تقنين المعادن غير مستوفية الشروط ووضعها ضمن الاليات الصحيحة بالإجراءات عبر الجهات المختصة .

وكذلك تطرق الاجتماع للزيارات الدورية عبر اللجنة المشتركة بين المحلية والادارة العامة للطاقة والتعدين ووضع آلية مراقبة لتلافي أى مقالع فى المخططات السكنية وأمن الاجتماع على إنشاء المقالع عبر الالية والطرق السليمة والصحيحة بواسطة وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية ومحلية دنقلا والادارة العامة للمساحة والجهات المختصة على أن يكون تصديق المقلع لمدة عام .