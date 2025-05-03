سفير السودان بالقاهرة يزور المركز القومي للبحوث ويبحث تعزيز التعاون المشترك

في إطار تعزيز التعاون العلمي بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية، قام الفريق أول ركن مهندس/ عماد الدين مصطفى عدوي – سفير السودان بالقاهرة يرافقه المستشاريْن الثقافي والطبي بالبعثة، بزيارة رسمية إلى المركز القومي للبحوث بالقاهرة، حيث كان في استقبال الوفد الأستاذ الدكتور/ ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، الذي قدّم عرضًا شاملًا عن نشأة المركز ودوره الرائد في مجالي البحث العلمي والابتكار، مؤكدًا مكانته كأكبر المراكز البحثية في مصر وأحد ركائز دعم قطاعي الخدمات والإنتاج.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث والمؤسسات البحثية السودانية، بما يشمل تبادل الخبرات والبيانات، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الصحة العامة، الأمن الغذائي، المياه والطاقة، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل واستشارات فنية لدعم قدرات الباحثين السودانيين والمشاركة في المؤتمرات العلمية المشتركة.

وعبر السفير السوداني بالقاهرة عن سعادته بزيارة المركز وإعجابه بالكفاءات العلمية والإمكانات المتميزة التي يضمها، مشيدًا بالدور الذي يلعبه في دعم البحث العلمي على المستويين الوطني والإقليمي.

وفي ختام الزيارة، قدّم المركز القومي للبحوث الهدايا التذكارية والدروع إلى سعادة السفير والوفد المرافق له، في جو يعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.