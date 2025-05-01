جبريل: في هذه المناسبة المجيدة، لا يسعنا إلا أن نستحضر بكل وفاء وامتنان سيرة الأخ الراحل، وزير التربية والتعليم، الأستاذ محمود سرالختم الحوري

قال الدكتور حبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي: أجل التهاني والتبريكات لأبنائنا المتفوقين اليوم في امتحانات الشهادة السودانية للعام ٢٠٢٣. إن انعقاد هذه الامتحانات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، يُعدّ تحديًا جسورًا وانتصارًا عظيمًا لإرادة الشعب السوداني في التمسك بالحياة والعلم، رغم أنف عصابات التمرد وداعميها.

وفي هذه المناسبة المجيدة، لا يسعنا إلا أن نستحضر بكل وفاء وامتنان سيرة الأخ الراحل، وزير التربية والتعليم، الأستاذ محمود سرالختم الحوري، الذي نذر نفسه لخدمة الوطن، وبذل هو وفريقه المخلص الجهد المتواصل ليل نهار، حتى أُجريت الامتحانات في موعدها، متحدين كل التحديات والصعاب.