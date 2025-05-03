وزير التنمية العمرانية: الحرب كانت مدروسة لاستهداف البنية التحتية

أكد الأستاذ صلاح حامد الولي، وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور، أن الحرب التي اندلعت في البلاد كانت حربًا “مدروسة” استهدفت تدمير البنية التحتية بشكل ممنهج.

وأوضح الوزير، في تصريح لـ(سونا)، أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطط لتأهيل وصيانة الطرق القومية والكباري، مشيرًا إلى أن “لدى الوزارة مهمة تاريخية نعمل من خلالها على إنجاز تجربة ناجحة لإعادة الإعمار، ونسعى لأن يصبح السودان نموذجًا ناجحًا في هذا المجال ضمن جهود التعافي وإعادة البناء”.

وأشار الولي إلى تكوين لجنة متخصصة من داخل الوزارة وخارجها لتقييم الأضرار، قامت بزيارات ميدانية لثماني منشآت تابعة للوزارة، حيث كشفت التقارير عن أضرار جسيمة.

وقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة فنية لفحص المباني ووضع المحاذير الفنية، تمهيدًا لإطلاق أنشطة وحوارات جديدة مع مختلف أصحاب المصلحة، بهدف الوصول إلى تخطيط حضري يلبي المواصفات العالمية ويؤسس لحياة أفضل.

وشدد الوزير على ضرورة تأمين وحماية المؤسسات من السرقة، نظرًا لما تتسبب به من خسائر مادية كبيرة للدولة، مؤكدًا أهمية تحمّل المسؤولية في هذا الجانب.

وفي ما يتعلق بالمشاريع ذات الأولوية، قال الولي إن الوزارة وضعت خطة لمعالجة المشكلات العاجلة، شملت دراسة وتقييم بعض الكباري المتضررة، وعلى رأسها كبري الحلفاية وشمبات، اللذان يحظيان بالأولوية القصوى في عمليات إعادة الإعمار.