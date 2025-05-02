لجنة امن الخرطوم: منع مزاولة بيع الشاي والمأكولات في الشوارع الرئيسية والميادين وحظر تعاطي الشيشة

اتخذت لجنة تنسيق شئون امن محلية الخرطوم حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الأمن بعد تحرير المحلية من مليشيا الدعم السريع حيث قررت اللجنة وضع ارتكازات ثابتة بشارع الهواء جنوبي الخرطوم إضافة إلى السوق المركزي والمحلي .

وشددت اللجنة برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بحضور مدير شرطة المحلية المكلف العميد شرطة/ عثمان احمد محمد ومدير وحدة امن المحلية العقيد أمن/ بشير عيسي شددت على أحكام ضوابط الدخول والخروج بالكباري فيما يلي نقل وترحيل الاثاثات الخاصة بالجهات الاعتبارية والمواطنين اضافة الى حظر نقل السيارات من والي المحلية الا بعد إبراز ملكية المركبة والأوراق الثبوتية للمالك أو من يفوضه، كما قررت اللجنة تصميم استمارة أمنية خاصة بحركة المنقولات والاثاثات لضمان الحفاظ على الممتلكات من السرقات والتعديات.

الى ذلك وجهت اللجنة بتنفيذ القرار الولائي الخاص بمنع مزاولة بيع الشاي والمأكولات في الشوارع الرئيسية والميادين وحظر تعاطي الشيشة والبيع الجائل والتسول وامنت اللجنة على الشروع في ترحيل الأجانب الى خارج المحلية، فضلا عن تفعيل عمل النيابات العامة لضمان انسياب الإجراءات القانونية بالتنسيق مع وزارة العدل.

كما قررت اللجنة قيام حملة لإزالة السكن العشوائي والرواكيب بمحاور السوق المحلي والمركزي وتعزيز الارتكازات الأمنية القائمة الان بالموقع، الى ذلك ثمنت اللجنة على دعم مشروعات التكايا بالاحياء السكنية وحثت الجهات الرسمية والشعبية للاضطلاع بدورها في دعم العمل.