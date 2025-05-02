تمديد حالة الطوارئ بولاية نهر النيل لمدة شهر

أصدر الاستاذ مصطفى محمد عثمان والي ولاية نهر التيل بالانابة أمر طوارئ بالرقم ٨ / ٢٠٢٥ بتمديد حالة الطوارئ بالولاية لمدة شهر اعتبارا من تاريخ 1/مايو2025 عملا باحكام المادة (٥ /١ /ز) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م مقروءة مع لائحة وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٨م مقروءة مع المادة (٩) الفقرة (١/ٱ) من قانون الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م .