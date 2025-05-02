سياسية

تمديد حالة الطوارئ بولاية نهر النيل لمدة شهر

2025/05/02
أصدر الاستاذ مصطفى محمد عثمان والي ولاية نهر التيل بالانابة أمر طوارئ بالرقم ٨ / ٢٠٢٥ بتمديد حالة الطوارئ بالولاية لمدة شهر اعتبارا من تاريخ 1/مايو2025 عملا باحكام المادة (٥ /١ /ز) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م مقروءة مع لائحة وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٨م مقروءة مع المادة (٩) الفقرة (١/ٱ) من قانون الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م .
ووجه السيد الوالي بالانابة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع الامر موضع التنفيذ.
سونا

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