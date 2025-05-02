شرطة محلية سنار تفوج اللاجئين من دولة جنوب السودان

قامت شرطة محلية سنار بسلسلة رحلات لترحيل الأجانب و اللاجئين من دولة جنوب السودان الى معبر جودة في الحدود الجنوبية لولاية النيل الابيض .

إلي ذلك أكد العميد شرطة حقوقي فيصل أحمد محمد الفكي أنّ إدارته اليوم تقوم بتنفيذ الفوج الثامن للاجئيين من دولة جنوب السودان إلى معبر جودة في الحدود الجنوبية لولاية النيل الأبيض وهذه الرحلات تعد إمتداد لرحلات سابقة تهدف إلى محاربة ظاهرة الوجود الأجنبي في ولاية سنار ككل ومحلية سنار بصفة خاصة .

معلناً بأنّ معظم محلية سنار تكاد تخلو من الوجود الأجنبي للجنوبيين. وسوف تستمر هذه الرحلات بتفويج الاثيوبيين ، لافتاً إلى ترحيلهم فى الأيام القادمة .