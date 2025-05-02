زيارة القوة المشتركة لسجن الهدى تعكس روح الوطنية وتطمئن المواطنين

في زيارة بتعكس روح الوطنية والمسؤولية تجاه المواطن، زار منسق القوة المشتركة لولاية الخرطوم ورئيس الإسناد المدني، الجنرال صلاح محمد نور رجب، سجن الهدى الإصلاحي، برفقة الجنرال محمد نور جربو، والفريق ياسر أبو زيد، مدير عام سجون السودان، والعقيد سعيد أبو عاقلة، مدير سجن الهدى، والمساعد فطر أبو سن محمد موسى، والمناوب طارق، إلى جانب عدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

الزيارة كانت بهدف الوقوف على أوضاع السجن والتنسيق لمعالجة المشاكل التي واجهتها المؤسسة، خاصة بعد الانتهاكات اللي ارتكبتها مليشيا الجنجويد، من اعتقال وتعذيب للضباط، واستغلال للمؤسسات، وحرق للقوانين.

القوة المشتركة أكدت خلال الزيارة إن همها الأول هو حفظ حقوق المواطنين، وحمايتهم، والعمل الجاد على إعادة هيبة القانون والنظام، عن طريق مزيد من التنسيق، وتنظيم زيارات ميدانية دورية، وترتيب الأوضاع الأمنية والإصلاحية، وتفعيل القوانين، وتحديث المحاكم، وتنظيم الأقسام المختلفة.

وفي سياق متصل، تم التوضيح إن السجون تم كسرها بواسطة المليشيات، مما أدى لهروب أكتر من 8 ألف سجين، وتم تجنيد عدد منهم في صفوف المليشيا، وارتكبوا جرائم خطيرة من سرقات واغتصاب وقتل، وتدمير للنسيج المجتمعي، ومحاربة للمواطنين عبر مجرمين مفترض إنهم يكونوا تحت طائلة القانون.