الدعم السريع يعلن السيطرة على النهود

أعلن عناصر بقوات الدعم السريع، سيطرتهم على مقر اللواء 18 مشاة التابع للجيش السوداني، في مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

وأكد عناصر من الدعم السريع في مقطع فيديو، سيطرتهم الكاملة على مدينة النهود العاصمة المؤقتة لولاية غرب كردفان.

وقالت غرف طوارئ غرب كردفان، إن قوات الدعم السريع اعتقلت 6 من أعضاء غرفة طوارئ النهود، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وأشارت في منشور على فيسبوك، إلى أن مدينة النهود تستضيف أكثر من 45 ألف نازح في المخيمات ومراكز الإيواء، بالإضافة إلى سكانها الأصليين، معربة عن قلقها بشأن مصير المعتقلين وسلامة جميع المدنيين بالنهود.