ترتيبات لتسليم عقودات محلات تجارية بمدني لأبناء الجزيرة التجار بالخرطوم

أكد الأستاذ صلاح الدين المدني مدير مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة حرص الولاية على التوسع في إقامة أسواق حضارية تتوفر فيها كافة الخدمات الأساسية ووسائل الحماية المدنية للإسهام في استعادة المشهد الحضاري لمدينة مدني.

ونوه مدير مصلحة الأراضي لدى ترأسه بمكتبه إجتماع لجنة التجار من أبناء ولاية الجزيرة بأسواق ولاية الخرطوم إلى أن توزيع المحال التجارية للتجار يعد من أهم البرامج الإستراتيجية لإدارته لإحداث حراك إقتصادي يسهم في تعافي اقتصاد الولاية الذي تأثر بالحرب.

موجهاً بضرورة التسريع في تسليم العقود للتجار الذين أكملوا متبقي الرسوم بشرق مدني.

من جانبه أعلن مدير إدارة التخطيط المهندس علي خليفة عن اكتمال مرحلة التخطيط وإعداد الخرائط، مبيناً أن قيام السوق يمثل تحديا كبيرا للوزارة ونقطة تحول لإحياء مدني.

فيما أكد مدير إدارة المساحة جاهزية إدارته لتنفيذ السوق وتسليم التجار مواقعهم.

وكشفت الأستاذة نجلاء أحمد عباس مدير أراضي شرق مدني عن اكتمال الإستعدادات لتسليم العقود للتجار بعد سداد متبقي الرسوم المقررة.