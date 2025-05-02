وزير التربية والتعليم بالشمالية يقدم التهنئة للطالبة اسراء اول الشهادة السودانية بمنطقة تنقاسي

قدم وزير التربية والتعليم بالولاية الشمالية الأستاذ تجاني إبراهيم محمد والمدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذة سميه حسين ولجنة أمن المحلية ومدير وحدة مروي الإدارية وإدارة التعليم الثانوي بالمحلية .

قدموا التهنئة بمناسبة التفوق والنجاح مساء اليوم لأسرة الطالبة الأولي في إمتحانات الشهادة السودانية علي مستوي السودان النابغة(إسراء أحمد حيدر محمد أحمد) بنسبة نجاح 97.1% من مدرسة المتفوفات بنات بدنقلا.

بمشاركة مدير عام هيئة إذاعة وتلفزيون الشمالية الأستاذ ناجي فاروق ومدير مدرسة المتفوقات بدنقلا الأستاذة رنده الشيخ وإدارة الثقافة والإعلام بالمحلية.

وهنأ مدير عام وزارة التربية والتعليم بالشمالية المتفوقة إسراء وأسرتها وإدارة ومعلمي المدرسة وكافة المتفوقين بالولاية.

مؤكداً في تصريحات (لسونا) أن التفوق والنجاح الذي حققته الطالبة إسراء يمثل تفوقاً لكل السودان، رغم التحديات والصعوبات التي واجهت العام الدراسي.

وحيا مدير عام وزارة التربية والتعليم جهود حكومة الولاية وإدارات التعليم والمدارس وأولياء الأمور وكل الداعمين لمسيرة إستقرار التعليم بالولاية.

من جهتها كرمت المدير التنفيذي للمحلية المتفوقة إسراء بمبلغ مالي وعبرت( لسونا) عن سعادتها بالتفوق الباهر الذي حقفته ونقلت التهاني والتبريكات لأسرة المتفوقة وإدارة المدرسة وقبيلة المعلمين.

كما هنأت كافة المتفوقين في الإمتحانات بالمحلية، وتمنت التوفيق والسداد لكل من لم يحالفه الحظ في الإمتحانات.

وأمتدحت المدير التنفيذي للمحلية الجهَود المتعاظمة لشركاء العملية التعليمية من الأجهزة النظامية والمؤسسات والمنظمات والأسر والمجالس التربوية في تحدي الظروف الإستثنائية الراهنة ودعم مطلوبات العملية التعليمية.

بدورها تقدمت مدير مدرسة المتفوفات بدنقلا بالتهنئة للمحتفي بها وذويها وكافة المتفوقين.

وأشارت في تصريحات( لسونا) إلى أن المدرسة ستواصل مسيرة التميز والنجاح من أجل جودة وريادة التعليم.

في السياق عبرت المتفوقة إسراء أحمد حيدر (لسونا) عن بالغ شكرها وتقديرها للزيارة وأهدت نجاحها لإدارة مدرستها والمعلمين و أسرتها.

فيما عبر عدد من أفراد أسرة النابغة إسراء والمواطنين بمنطقة تتقاسي عن سعادتهم الغامرة بالنسبة المشرفة للمتفوقة إسراء وتصدرها المرتبة الأولى في إمتحانات الشهادة السودانية وثمنوا جهود الزيارة التي تمت للأسرة .