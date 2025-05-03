الملحق العسكري اليوغندي يتسلم مباني مقر سفارة بلاده ويرفع علم دولته علي المبني بضاحية بري شرقي العاصمة الخرطوم

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الملحق العسكري تفقد مباني السفارة بضاحية بري بالخرطوم ومنزل السفير بحي المنشية الراقي يرافقه اللواء شرطة/قاسم أمين كاكتلا مدير الإدارة العامة لتأمين المرافق والمنشآت بعد إستلام المبني عقب تحرير ولاية الخرطوم من قبضة المليشيا الإرهابية المتمردة وتوجه وفد الملحق العسكري الي قسم شرطة الرياض وابلغ عن سرقة عدد من أصول وممتلكات السفارة متهما قائد مليشيا الدعم السريع الإرهابية تحت المادة 174من القانون الجنائي وتعتبر البعثة الدبلوماسية اليوغندية اول بعثة دبلوماسية أفريقية ترفع علم بلادها علي مبني سفارتها بولاية الخرطوم عقب إنتهاء العمليات العسكرية بالولاية ودحر مليشيا التمرد توطئة لمباشرة السفارة مهامها الدبلوماسية

يذكر أن الملحق العسكري اليوغندي ابلغ عن سرقة عدد 5 من السيارات الدبلوماسية تخص السفارة وأثاث مبني السفارة واثاث منزل السفير من قبل المليشيا المتمردة .

المكتب الصحفي للشرطة