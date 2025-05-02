التربية والتعليم ولاية الخرطوم تحدد ثمانية مراكز لاستلام نتائج طلاب ارقام جلوس الطواري اعتبارا من السبت

اعلنت وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم عن اكتمال المراجعات الفنية لارقام جلوس الطواري التي قامت بها وزارة التربية والتعليم الاتحادية وحددت ٨ مراكز لاستلام نتائج الشهادة السودانية اعتبارا يوم غد السبت ..

وذكرت الوزارة الحاقا للبيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بخصوص المراجعات الفنية التي سوف تقوم بها وزارة التربية والتعليم الاتحادية لمطابقة أرقام الطواريء بأرقام الحاسوب فقد اكتملت بحمدالله هذه المعالجات.

عليه توجه وزارة التربية بالولاية كل الطلاب الذين جلسوا للامتحانات بمراكز الطواريء التوجه صباح غد السبت الموافق اليوم الثالث من شهر مايو للمدارس التالية لاستلام نتائجهم اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وهي:

١/ مدرسة الثورة الحارة الثامنة الثانوية بنين للطلاب البنين الذين جلسوا من مركز طواريء الجامعة الإسلامية

٢/ مدرسة امدرمان الفنية بالحارة الاولي للطالبات اللايء جلسن من مركز طواريء الجامعة الإسلامية

٣/ مدرسة الرياض الحكومية بنات للطلاب والطالبات الذين جلسوا بمركزي الرياض بنين والرياض بنات

٤/ مكتب تعليم الخرطوم بحري بالكدرو للطلاب الذين جلسوا كن مركزي الطواريء في جامعتي بحري وكرري

٥/ مدرسة الجزيرة اسلانج النموذجية بنين للطلاب والطالبات الذين جلسوا في مركز طواريء كلية القلم

٦/ طواريء مهاجر في مدارس مهاجر

٧/ طواريء البلك في مدرسة كرري العجيجة الثانوية بنات

٨/ بقية مراكز الطواريء في الفتوحات والمهندسين تستلم يوم الأحد الموافق ٤مايو

واكدت الوزارة لجميع أولياء الأمور والطلاب إنما جاء في هذا البيان تم بجهد كبير وذلك انطلاقا من واجبنا الأخلاقي والمهني في معالجة قضايا طلابنا وطالباتنا ..

خرطوم نيوز