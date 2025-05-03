العدل والمساواة تنعي الشهيد جار النبي سليمان تقل نعمان

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،تنعي حركة العدل والمساواة السودانية الشهيد/جار النبي سليمان تقل نعمان احد المستنفرين في صفوف الحركة و ابن عم الباشمهندس / محمد عبد الكريم تقل مقرر أمانة الاعلام، الذي استشهد يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٥م بمدينة الفاشر.