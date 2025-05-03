سياسية
العدل والمساواة تنعي الشهيد جار النبي سليمان تقل نعمان
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،تنعي حركة العدل والمساواة السودانية الشهيد/جار النبي سليمان تقل نعمان احد المستنفرين في صفوف الحركة و ابن عم الباشمهندس / محمد عبد الكريم تقل مقرر أمانة الاعلام، الذي استشهد يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل ٢٠٢٥م بمدينة الفاشر.
وتتقدم الحركة بخالص التعازي والمواساة لأسرته وذويه واشقائه، الصادق ومحمد وحسين وحسن وسمية ومقبولة ونضال سليمان تقل نعمان
وتسأل الله أن يتقبله قبولا حسنا ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
حركة العدل والمساواة السودانية
التوم حامد توتو امين الشؤون الاجتماعية
2/5/2025