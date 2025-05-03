ولاية الجزيرة تخصص عربة نقل مياه لمساعدة ولاية القضارف في حل مشكلة المياه

خصصت ولاية الجزيرة عربة بخزان مياه، لتوزيع مياه الشرب إلى ولاية القضارف، لفترة محددة، في إطار مبادرة الولاية للمساهمة في حل مشكلة المياه بولاية القضارف.

وأعلن والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير أن هذه المبادرة تأتي تجسيدًا لشعار حكومة الولاية “كل أجزاءه لنا وطن”.

وأضاف أن الخطوة تعكس امتنان حكومة الجزيرة هلى جميل مواطني وحكومة ولاية القضارف، الذين أحسنوا إستقبال وضيافة مواطني ولاية الجزيرة خلال الأحداث قبل تحرير ولاية الجزيرة من دنس مليشيا الدعم السريع المتمردة.