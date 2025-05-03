“وزارات العمل ، الداخلية ، الخارجية، العدل” .. ورشة عمل ببورتسودان لتحسين الظروف الإقتصادية للنازحين قسرًا

اوصت ورشة عمل “تحسين ظروف العمل للنازحين قسرًا في الاقتصاد غير المنظم” التي نظمتها وزارة العمل والإصلاح الإداري بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومعتمدية اللاجئين ببورتسودان يوم الخميس، بأهمية تحسين ظروف العمل للنازحين قسرًا، وتعزيز معرفة المشاركين لتشريعات العمل ومعايير العمل الدولية، وتطبيقها في سياق النزوح القسري .

وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من معرفة المشهد الحالي للعمل اللائق في السودان للأشخاص النازحين قسرًا والمجتمعات المضيفة، وتشريعات العمل الوطنية والرئيسية التي تنظم العمل في السودان، وقوانين عمالة الأطفال واللوائح الدولية الخاصة بهم، ومعايير العمل الدولية والمقارنات بين القوانين، بالإضافة إلى تحديد تحديات العمل اللائق وعمالة الأطفال.

واستمرت الورشة أربعة أيام تدريبية لعدد 23 متدربًا ، تلقوا خلالها جلسات تدريبية مع مدربين من منظمة العمل الدولية تضمنت الجلسات عروضًا تقديمية وتطبيقًا عمليًا ومناقشات جماعية وتمارين مكثفة لفهم الأطر العالمية وإمكانية تطبيقها في السودان.